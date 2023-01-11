Более 10 килограмм наркотиков изъяли из лаборатории в Удмуртии

Задержанные делали мефедрон. Фото: пресс-служба УФСБ по Удмуртии
ФСБ Удмуртии обнаружила и пресекла деятельность нарколаборатории. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Нарколабораторией владела группа местных жителей. Их задержали по подозрению в сбыте запрещенных веществ.
Из домов задержанных изъяли более 10 кг мефедрона, а также прескурсоры, реагенты и оборудование для изготовления наркотиков.
Возбуждено уголовное дело. Задержанные заключены под стражу.
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