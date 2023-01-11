Недостроенный дом на улице Ленина в Ижевске законсервируют после падения малолетнего ребенка на стройке

Стройку забросили в 2016 году. Фото: скриншот Яндекс карт

После вмешательства прокуратуры, в Ижевске восстановили консервацию недостроенного здания по адресу ул. Ленина, 98А. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стройка прекратилась еще в 2016 году. Тогда здание законсервировали. Но годы берут свое и ограждение, а также заграждения окон и дверей разрушились. С 2018 года восстановление консервации не проводилось. В 2022 году малолетний ребенок проник на стройку. Там он сорвался с лестничного проема и получил серьезные травмы.

Прокурор Первомайского района вынес руководителю «УКС Правительства Удмуртии» представление. На консервацию объекта выделили 3 млн рублей. Сейчас на стройке восстановили ограждение, а также закрыли окна и двери.

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