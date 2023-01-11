В небе над Ижевском заметили ледяную радугу – гало

Зимняя радуга в Ижевске. Фото: Александр Сырыгин @alexsyr

Сегодня, 11 января, жители столицы Удмуртии заметили в небе над городом необычное природное явление – гало. Фотографиями ледяной радуги ижевчане поделились в соцсетях.

Фото: Дмитрий Матвеев @id35014591

«Сегодня с самого рассвета по льдистому ижевскому небу радостно гуляет гало. Хорошего дня всем», – написала ижевчанка Елена.

Фото: Радиослушатели Адам @radio_adam

Гало также называют зимней радугой. В отличие от обычной радуги она образуется благодаря ледяным кристалликам, а не капелькам воды. Отметим, что гало может появиться в небе в любое время суток – вокруг солнца или луны. Бывали даже случаи появления гало вокруг мощного источника искусственного света.

Фото: Радиослушатели Адам @radio_adam

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