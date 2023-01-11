За минувшие сутки в Удмуртии выявили 94 случая заражения коронавирусом

Отметили 28 семейных очагов заражения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 11 января по республике выявили еще 94 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор Удмуртии.

Отметим, что новых заболевших зарегистрировали в 15 из 30 административных территориях Удмуртии. 28 очагов заражения отметили в семьях. Кроме того, 48 заболевших выявили активно. Среди пациентов 5 детей до 14 лет и 32 взрослых старше 65 лет. На данный момент показатель заболеваемости составляет 6,3 на 100 тысяч населения.

По новым выявленным заболеваниям проводятся противоэпидемические мероприятия.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Зампредседателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук назвала 5 болевых точек здравоохранения в Удмуртии

Удмуртия занимает 3 место в ПФО по уровню обеспеченности врачами в больницах

Директором Дома Дружбы народов в Удмуртии стала Юлия Шахтина