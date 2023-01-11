Глава Минприроды Удмуртии рассказал об аномальной зоне с повышенным энергетическим излучением в регионе

Фото: Денис Удалов в телеграме @udalov_mpr

В ботаническом заказнике «Андреевский сосновый бор» в Удмуртии расположилась аномальная зона с повышенным энергетическим излучением. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава министерства природы региона Денис Удалов.

Уникальный участок находится рядом с верховым болотом. Существование Красногорской аномальной зоны подтвердили в 1996 году сотрудники регионального отделения Международной академии энергоинформационных наук. Параметры энергетического излучения здесь превышают естественное фоновое значение в 27 раз. По словам Удалова, по мощности Красногорская аномальная зона не уступает Молебскому треугольнику в Пермском крае, где по словам местных жителей постоянно видят неопознанные объекты.

Со всех сторон уникального участка установили поклонные кресты. Они осеняют аномальную зону с 2008 года.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Зампредседателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук назвала 5 болевых точек здравоохранения в Удмуртии

Удмуртия занимает 3 место в ПФО по уровню обеспеченности врачами в больницах

Директором Дома Дружбы народов в Удмуртии стала Юлия Шахтина