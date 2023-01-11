В Ижевске пропала девочка 2014 года рождения

Телефон девочки выключился. Фото: ПСО 18

В Ижевске пропала Сергеева Маргарита, 2014 года рождения. Об этом сообщает ПСО «Регион 18».

Девочка вышла из дома по адресу ул. Ворошилова, 53. Она позвонила родителям и сказала, что села не в тот автобус. Сейчас ее телефон выключен. А семья не знает, где находится малышка.

Рост Маргариты 150 см. Она была одета в розовую курточку, розовую шапку и темно-синие болоневые штаны. У нее был фиолетовый рюкзак и мешок для сменной обуви.

Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшей, или вам известно ее местонахождение, просим незамедлительно сообщить на горячую линию ПСО «Регион 18» по телефону 8 951 195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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