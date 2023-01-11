«Аватар»: в каких кинотеатрах Ижевска можно будет посмотреть ожидаемую премьеру

Мы ждали десять лет ради трех часов. Фото: фрагмент из фильма

Десять лет прошло с тех пор, как мир увидел один из культовых фильмов современности – «Аватар» (12+). И вот совсем скоро в кинотеатрах появится долгожданное продолжение истории про племя человекоподобных разумных существ – на’ви.

Кассовый сбор первой части составил почти три миллиарда долларов, а также собрал самые высокие рейтинги и положительные отзывы в онлайн-кинотеатрах. Но чтобы выпустить «Аватар: Путь воды» (12+) на отечественные экраны, пришлось искать пути обхода и даже разработать план показа фильма, так как студия Disney разорвала все связи с Россией.

И вот наконец-то кинотеатры Ижевска поделились отличной новостью – второй «Аватар» все-таки пройдет на больших экранах Удмуртии. Показ фильма стартует 12 января, но билеты можно приобрести только онлайн. Для того, чтобы у жителей Ижевска была возможность увидеть блокбастер, пришлось пойти на хитрость.

Организаторы арендуют кинозалы и запускают фильм в рамках бесплатного предсеансного обслуживания. То есть зрители приобретают билеты на короткометражный фильм или мультфильм, а перед ним вам показывают «Аватар: Путь воды».

Сейчас эта схема помогает работать многим кинотеатрам Ижевска. Это сделано для того, чтобы обеспечить легальность показа. Отметим, что жители и гости столицы России посмотрели фильм, который длится чуть более трех часов, еще в декабре.

Где можно посмотреть «Аватар: Путь воды»?

Алмаз Синема Роликс

Адрес: ул. Автозаводская, 3а, ТРК «Столица»

Просмотр в 2D: 10:35, 14:00, 17:25, 20:50, 00:10

Цена билета: 440 рублей

Алмаз Синема Матрица

Адрес: ул. Баранова, 87, МОЛЛ Матрица, 3 этаж

Просмотр в 2D: 10:00, 16:50, 20:15

Цена билета: от 440 рублей

Просмотр в 3D: 13:25, 23:40

Цена билета: от 600 рублей

Империя грез

Адрес: пер. Широкий, 53, ТРЦ «Сигма»

Просмотр в 2D: 10:00, 13:55, 17:50, 21:45

Цена билета: 300 рублей

Киномакс

Адрес: ул. Холмогорова, 11, ТРЦ «Талисман», 3 этаж

Просмотр в 2D: 11:20, 15:10 , 19:00 , 22:50

Цена билета: 450 рублей

Россия

Адрес: ул. К. Маркса, 242

Просмотр в 2D: 15.00 и 19.00

Цена билета: 300 рублей

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