Гороскоп на день: 12 января романтическая встреча нарушит планы Рыб, а Козероги разозлятся

Пришло время перемен Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на четверг, 12 января.

Овен

Вы получите какой-то сюрприз и не факт, что приятный. Но в итоге сможете даже досадную ситуацию обратить в свою пользу. Однако вам очень пригодится умение быстро ориентироваться в меняющихся условиях.

Телец

Вам предстоит получить нечто ценное. Это не обязательно будет материальным, с большой вероятностью это будут новые или вновь обретенные связи либо знания. Возможно, вы не сразу поймете пользу от них, но со временем осознаете, насколько вам повезло.

Близнецы

С самого утра вас завалят работой, причем ряд поручений вызовет у вас вопросы. Вас выведет из себя обилие ненужных действий, но, к сожалению, правила сегодня устанавливаете не вы. Вам надо научиться играть по чужим правилам, чтобы понять, как затем устанавливать свои.

Рак

Сегодня вы вспомните, чему вас учили годы назад. Вам окажутся полезными самые неожиданные навыки. Решая возникшие проблемы, вы сами удивитесь, откуда что берется. Кроме того, ситуация может заставить вас действовать не по правилам.

Лев

Сегодня вам противопоказано к чему-либо себя принуждать. Делайте то, что в радость и по силам. Очистите разум и не напрягайте нервы. Размеренность сегодня поможет вам подготовится к будущим свершениям.

Дева

Вам очень захочется потратить деньги на что-то не такое уж необходимое. Подумайте несколько раз, проанализируйте свое желание. Возможно, у вас сейчас есть гораздо более важные статьи расхода.

Весы

Каким-то поступком вы привлечете внимание большого количества людей. Возможно, вы сами от себя ничего подобного не ожидали. И возможно, вы даже пожалеете об этом. Но сделанного не воротишь. Найдите плюсы в той ситуации, которую имеете.

Скорпион

День будет позитивным, наполненным приятными хлопотами. Возможно, у вас полностью поменяются все планы, но это будет тот случай, когда подобное не раздражает, а приносит положительные эмоции. Как небольшое приключение.

Стрелец

Вам очень важно анализировать свои поступки и все происходящее вокруг. Вы упускаете какую-то важную деталь и из-за этого тратите слишком много своих ресурсов. Сосредоточьтесь и проявите максимальную серьезность.

Козерог

Вас что-то порядочно разозлит, но злость станет для вас хорошим стимулом. Возможно, вы решитесь на то, на что раньше не решались, наберетесь смелости для борьбы за справедливость и даже вдохновите кого-то своим примером.

Водолей

Займитесь своим рационом питания. В последнее время он мало походит на здоровый, что может сказаться на вашем самочувствии. Умерьте потребление сладкого и добавьте в свою жизнь овощей. Сил сразу прибавится.

Рыбы

Некая встреча романтического характера нарушит все ваши планы. Внезапные чувства могут настолько застать вас врасплох, что вы на время растеряетесь, и инициатива может оказаться не в ваших руках.

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