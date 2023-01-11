Более 37 млн рублей зарплаты задолжало предприятие в Ижевске своим сотрудникам

Задолженность по зарплатам погасили Фото: Архив КП

После вмешательства прокуратуры компании «Ижевскхиммаш» пришлось заплатить своим сотрудникам задолженность по зарплатам на сумму более 37 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С октября 2019 года по декабрь 2020 года 157 работников не получали зарплату. Сотрудники обратились в прокуратуру Устиновского района и добились справедливости. Прокурор внес руководителю организации представление и направил в суд заявления о выплате зарплаты.

Также было возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы». Его направили в суд для рассмотрения по существу.

Задолженность по зарплате погасили в полном объеме.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В небе над Ижевском заметили ледяную радугу – гало

Дареному коню в зубы смотрят: не подошедшим в Новый год презентам ищут хозяев

Гороскоп на день: 12 января романтическая встреча нарушит планы Рыб, а Козероги разозлятся