Погода в Ижевске на день: 12 января пасмурно и -12 °С

Возможен небольшой снег Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице республики в течение дня будет пасмурно, пройдет небольшой снег. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

Днем столбик термометра не поднимется выше -12 °С. Ветер юго-западный 3-4 м/с. Ночью ожидаются небольшое похолодание, температура опустится до -14 °С, ветер юго-западный 4-5 м\с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 70%, магнитное поле спокойное.

Хорошего вам дня!

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