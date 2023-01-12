Собственник земельного участка Удмуртии уничтожил 1500 кв.м плодородного слоя почвы

фото: пресс-служба Россельхознадзора по Удмуртии

Собственник земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью в 4,44 га в Малопургинском районе уничтожил около 1500 кв.м. плодородной почвы вследствие снятия, перемещения и выемки песчаного грунта и камня. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В октябре 2022 года ведомством было проведено выездное обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения в Малопургинский районе Удмуртии, вблизи деревни Валион.

В ходе экспертиз были выявлены факты снятия песчаного грунта и камня на площади 1500 кв.м и глубиной до 5 метров.

Исходя из протоколов испытаний лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» установлен факт нарушения требований земельного законодательства, а именно уничтожение плодородного слоя почвы. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность. 11 января 2023 года собственнику земельного участка объявлено предостережение.

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