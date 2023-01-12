Гимназии №56 Ижевска продлили статус федеральной инновационной площадки

Статус будет действительным до 2028 года Фото: Архив КП

Ижевской гимназии №56 вновь присвоили статус федеральной инновационной площадки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Решение об этом приняло Министерство просвещения России после оценки нового авторского проекта школы. Почетный статус гимназия будет носить до 2028 года.

Ранее школа уже получала этот статус за разработку и внедрение в процесс обучения программу «Комплекс электронных модулей». Она направлена на создание условий для развития грамотности учеников. Сейчас этой программой уже пользуются не только в гимназии, но и в других школах Ижевска, а также в Вавожском и Кизнерском районах и в Саратовской области.

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