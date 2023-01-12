343 чиновника в Удмуртии признали виновными в игнорировании обращений граждан

Порой граждане даже не получали ответ на свое заявление Фото: Архив КП

Прокуратура Удмуртии признала виновными в игнорировании обращений 343 чиновника региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 2022 году эти чиновники рассматривали обращения граждан не в полном объеме, не отправляли их в другие органы для решения проблем, а бывало и вовсе не отвечали заявителям. В этот список вошли должностные лица республиканских министерств, ведомств, муниципалитетов и учреждений. Прокуроры привлекли их к административной и дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по статье по ст. 5.59 Кодекса России «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан» за минувший год привлекли 11 руководителей и должностных лиц Минтранса Удмуртии, Минздрава, а также региональных министерств спорта, соцполитики, промышленности, Управления Роспотребнадзора и Отделения Пенсионного фонда.

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