Хоккеисты «Ижсталь» из Ижевска с разгромом проиграли ХК из Тюмени

Фото: пресс-служба ХК «Ижсталь»

11 января в Тюмени прошла очередная игра в рамках Кубок Шелкового пути. Как сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь», для удмуртских хоккеистов этот матч закончился весьма печально.

«Ижсталь» боролась за победу с хоккеистами из Тюмени «Рубин». В первом периоде хозяева льда забили нашей команде сразу 2 шайбы. Отличились Мокин и Насретдинов. Два последующих периода прошли все также печально для ижевского ХК. В каждом из них соперники забили по 1 шайбе.

В результате матч закончился со счетом 4:0 в пользу Тюмени. Отметим, что это 5 поражение «Ижстали» подряд.

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