11-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе под Ижевском

Фото: 1 отдел УГИБДД по МВД

11 января, примерно в 13:40 на 9 км дороги «Ижевск-Аэропорт» в Завьяловском районе произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по МВД.

70-летний мужчина за рулем CHERY Tiggo сбил 11-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП мальчик получил травмы.

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