18-летний мужчина из Глазова до смерти забил своего отца

Глазовчанину грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Амир Закиров

В Глазове за убийство по неосторожности осудят 18-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

В ночь с 8 на 9 октября 2022 года молодой человек поссорился с отцом. Он множество раз ударил родителя по голове, рукам и грудной клетке. 49-летнего мужчину забрали в больницу, но врачам так и не удалось его спасти. Он скончался от полученных травм.

Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» направили в суд с обвинительным заключением. Глазовчанину грозит до 15 лет лишения свободы.

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