Бизнесмены просят приостановить сделку по продаже KFC предпринимателям из Ижевска

С письмом обратились московских партнера Фото: Амир Закиров

Франчайзи KFC обратились в кабинет министров России с просьбой приостановить сделку по продаже прав собственности на сеть ижевскому бизнесмену Константину Котову. Об этом сообщает «Коммерсантъ FM».

Франчайзи не устраивают условия договора, по которому роялти и маркетинговые сборы, которые выплачивают владельцы ресторанов, останутся прежними.

«Нельзя платить 11% за то, чего нет. Сама франшиза, сами роялти должны быть не более 5% суммарно. Кроме того, весь ребрендинг должен быть за счет компании. Но получается, что KFC просто забирает деньги, которые им платит Котов, и с ними уходит», – прокомментировал эту ситуацию омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.

Тем не менее сам новый мастер-франчайзи Константин Котов подчеркнул, что он никого не заставляет покидать KFC и вопрос перехода полностью добровольный. Он уверен в развитии российского бренда и видит в нем большие перспективы. Котов также подчеркнул, что все системы в ресторанах были придуманы офисом в России.

«Люди, которые написали письмо, – это три московских партнера. Могу сказать, что все они до сих пор получают доходы. Один из них позволяет себе не платить ничего, прикрывая это свое нежелание письмами о том, что с ним не разговаривают», – сказал Котов.

Напомним, что договор купли-продажи на права собственности на российские рестораны KFC с американской компанией Yum! Brands Котов заключил 24 октября 2022 года. В ноябре ФАС одобрила эту сделку. Согласно условиям договора, новый владелец обязан ребрендировать все российские рестораны сети в Rostic’s.

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