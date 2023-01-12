Увинский роддом в Удмуртии временно закрыли

Роженицы сразу 3 районов остались без роддома поблизости
Фото: Архив КП
Обслуживающий сразу 3 района Удмуртии роддом в Уве временно закрыли. Об этом сообщил Минздрав региона.
Роженицы поселка поделились в соцсетях тем, что в декабре прошлого года в Уве закрыли единственный роддом. От этого пострадали не только они, но и женщины из Селтинского и Сюмсинского районов. Теперь они вынуждены тратить время на дорогу в Можгу или Ижевск.
Сотрудники Минздрава объяснили, что на самом деле роддом хоть и закрыли, но временно.
«На данный момент роддом не закрыт, но временно не функционирует по причине нехватки специалистов», – написали представители министерства.
Напоминаем, что в начале декабря стало известно о закрытии роддома №2. Причиной назвали простой коек.
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