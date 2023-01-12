От Собора А. Невского до городка Металлургов нет движения троллейбусов №6 и №9

Движение троллейбусов организовали новым способом Фото: Архив КП

С 13:52, в Ижевске от Собора А.Невского до городка Металлургов не идут троллейбусы №6, 9. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Движения нет из-за ДТП постороннего транспорта. Троллейбусы ходят следующим образом:

6 маршрут: Завод «Нефтемаш» - ул. Орджоникидзе - ул. К.Либкнехта - ул. М.Горького - Собор А.Невского;

9 маршрут: Пос. Машиностроителей - ул. Новоажимова - ул. М.Горького - Собор А.Невского.

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