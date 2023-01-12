Запись к врачу через Госуслуги временно закрыли в Удмуртии

Другие способы записи к врачу сохранились Фото: Мария Бакланова

Какое-то время жители Удмуртии не смогут воспользоваться Госуслугами для записи на прием к врачу. Об этом сообщил региональный Минздрав.

Запись будет недоступна из-за технических работ на федеральном сервисе. О сроках отключения пока не сообщается.

Тем не менее записаться онлайн все еще можно через региональный портал медицинских услуг, подробную инструкцию для которого мы писали ранее. А также можно воспользоваться телефонами 122 и 8 800 100 24 47. Или же записаться на прием в регистратуре больницы.

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