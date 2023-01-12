Недостроенное здание на переулке Широком сносят в Ижевске

Что здесь будет расположено пока неизвестно Фото: Мария Бакланова

В Ижевске начали сносить недостроенное здание, которое находится за Филармонией на переулке Широком.

Так выглядит здание сейчас Фото: Мария Бакланова

Строить помещение закончили еще в 2013 году Фото: Мария Бакланова

Сооружение постепенно разрушалось Фото: Мария Бакланова

Как пояснили в ответ на запрос «Комсомолки» в управлении архитектуры и градостроительства администрации Ижевска, строить объект начали еще в 2007 году. Там должно было расположиться «Комплексное предприятие общественного питания, автономной газовой котельной и общественного туалета». Но в 2013 году разрешенный срок на строительство истек, и процесс остановился по неизвестным причинам. Работами занимался застройщик «Центр-Инвест».

В здании должен был разместиться общепит Фото: Мария Бакланова

Строение находится рядом с известным ЦТП с граффити с изображением Чайковского Фото: Мария Бакланова

Общая площадь объекта – чуть более 900 кв. м. В нем два этажа, но один из них подземный.

Строительство началось еще в 2007 году Фото: Мария Бакланова

Сейчас некому физическому лицу выдали разрешение на завершение строительства. В его рамках предусмотрен частичный демонтаж конструкций. Какая судьба ждет участок после сноса постройки, в управлении не сообщили.

Так выглядит помещение сейчас Фото: Мария Бакланова

Здание начали сносить Фото: Мария Бакланова

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Запись к врачу через Госуслуги временно закрыли в Удмуртии

Счетчики отопления: можно ли сэкономить обладателям индивидуальных приборов и в каких домах жители Ижевска могут регулировать температуру

Увинский роддом в Удмуртии временно закрыли