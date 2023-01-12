Недостроенное здание на переулке Широком сносят в Ижевске

Что здесь будет расположено пока неизвестно
Фото: Мария Бакланова
В Ижевске начали сносить недостроенное здание, которое находится за Филармонией на переулке Широком.
Так выглядит здание сейчас
Фото: Мария Бакланова
Строить помещение закончили еще в 2013 году
Фото: Мария Бакланова
Сооружение постепенно разрушалось
Фото: Мария Бакланова
Как пояснили в ответ на запрос «Комсомолки» в управлении архитектуры и градостроительства администрации Ижевска, строить объект начали еще в 2007 году. Там должно было расположиться «Комплексное предприятие общественного питания, автономной газовой котельной и общественного туалета». Но в 2013 году разрешенный срок на строительство истек, и процесс остановился по неизвестным причинам. Работами занимался застройщик «Центр-Инвест».
В здании должен был разместиться общепит
Фото: Мария Бакланова
Строение находится рядом с известным ЦТП с граффити с изображением Чайковского
Фото: Мария Бакланова
Общая площадь объекта – чуть более 900 кв. м. В нем два этажа, но один из них подземный.
Строительство началось еще в 2007 году
Фото: Мария Бакланова
Сейчас некому физическому лицу выдали разрешение на завершение строительства. В его рамках предусмотрен частичный демонтаж конструкций. Какая судьба ждет участок после сноса постройки, в управлении не сообщили.
Так выглядит помещение сейчас
Фото: Мария Бакланова
Здание начали сносить
Фото: Мария Бакланова
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