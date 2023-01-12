Гороскоп на день: 13 января у Близнецов произойдет любовная драма, а Козерогов ждут приятные сюрпризы

Все перемены к лучшему Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказал, что ждет представителей различных знаков зодиака 13 января.

ОВЕН

Овны окажутся в состоянии эйфории. Однако оптимизм – следствие иллюзий. на самом деле все не так прекрасно, как кажется.

ТЕЛЕЦ

Прислушайтесь к своим чувствам. Возможно, ваши желания кажутся чересчур смелыми, но почему бы их не реализовать?

БЛИЗНЕЦЫ

Любовная драма произойдет сегодня в жизни Близнецов. Возможно, вам разобьют сердце.

РАК

Раки хотят быть в центре внимания, и они окажутся в центре внимания. Вот только не совсем так, как хотелось бы: с вашим именем может быть связан скандал, который у всех на слуху.

ЛЕВ

Отличный день, чтобы заняться реализацией идей, которые, кажется, не принесут ожидаемого результата. Но ведь вы просто не пробовали.

ДЕВА

Дева может найти сегодня любовь всей своей жизни, причем в совершенно неожиданном месте, Главное – не проморгайте свое счастье.

ВЕСЫ

Кажется, вас преследуют неудачи. Но сегодня забрезжит свет в конце тоннеля.

СКОРПИОН

Сегодня получится наслаждаться свободой, причем во всех смыслах этого слова. И работы окажется мало, и ваш дух окажется по-настоящему свободным.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня получится реализовать все задачи – причем и дома, и на работе. Стрельцы сегодня необыкновенно результативны.

КОЗЕРОГ

В первой половине дня Козерогов ждут приятные сюрпризы. Вечером получится проявить себя.

ВОДОЛЕЙ

Скучным этот день не будет: появятся интересные задачи и идеи. Но и перенапрягаться тоже не придется.

РЫБЫ

Рыбы могут получить помощь от человека, который вам весьма и весьма интересен. Заодно появится повод сблизиться для более серьезных отношений.

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