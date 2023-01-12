В Ижевске прикрыли незаконное игорное заведение на улице Ворошилова

Посетители играли за компьютерами. Фото: pixabay.com

В Ижевске за проведение азартных игр осудили двух 23-летних местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

С октября 2021 года по август 2022 года мужчины организовывали азартные игры в нежилом здании по адресу ул. Ворошилова, 29. При этом они работали в команде с группой лиц, судьба которых не уточняется.

Посетители игорного заведения садились за компьютеры и через интернет играли в различные азартные игры.

Все оборудование из заведения изъяли. Мужчин приговорили к условному осуждению на срок от 1 года до 1 года 6 месяцев.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Запись к врачу через Госуслуги временно закрыли в Удмуртии

Гороскоп на день: 13 января у Близнецов произойдет любовная драма, а Козерогов ждут приятные сюрпризы

Мужчина из Воткинска лишился 178 тысяч рублей после вызова проститутки