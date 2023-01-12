Мужчина из Воткинска лишился 178 тысяч рублей после вызова проститутки

Мужчине пообещали вернуть деньги
Фото: Амир Закиров
В Воткинске 40-летний местный житель стал жертвой онлайн-мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Мужчина решил скрасить свой одинокий вечер и зашел на сайт с проститутками. Он выбрал понравившуюся девушку и позвонил по указанному номеру. После все пошло по стандартному сценарию. Ответивший на звонок мужчина попросил оплатить страховку, а затем заявил, что неверный перевод сломал им сайт. Чтобы это исправить ему нужно было отправить еще несколько тысяч рублей. Эти деньги ему пообещали вернуть. После 4 часов, в течение которых мужчина постоянно общался с незнакомцем и переводил деньги, он вдруг поймал себя на том, что отправил уже 178 000 рублей. После этого он перестал отвечать на звонки и обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба».
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