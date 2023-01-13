Погода в Ижевске на день: 13 января возможна гололедица

День окажется пасмурным. но бесснежным Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 13-е и конец первой рабочей недели после праздников. «Комсомолка» расскажет, какая погода ждет нас сегодня.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха составит -10…-12 градусов. Днем преимущественно без осадков. но сохраняется гололедица. Небо облачное. Ветер юго-западный, 8–13 м/с.

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