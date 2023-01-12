С 11 улиц Ижевска вывезут снег в ночь на 13 января

Снег будут убирать вечером и ночью Фото: Мария Бакланова

В ночь с 12 на 13 января с 11 улиц в столице Удмуртии вывезут снег. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Техника должна расчистить снег на ул. 40 лет Победы от ул. Камбарская до ул. Первомайская и на ул. Коммунаров от ул. Кирова до ул. Советская. На участках дорог на улицах Песочная от ул. 7-ая Подлесная до Набережной и Воровского от ул. Краева до ул. К. Либкнехта тоже пообещали вывести снег. Подрядчики также приедут на улицы Магистральная, Баранова и Новоажимова. Кроме того, в список вошли улицы Потемкина от ул. 10 лет Октября до пер. Грибоедова и Кирова от ул. Пушкинская до ул. Удмуртская. Жители домов на улицах О. Кошевого и Московская также смогут оценить работу техники уже завтра утром.

Владельцев авто просят не парковаться на указанных улицах и временно переместить свои машины в другие места. Это связано с загромождением проезда, которое повлияет на качество работы техники. В администрации отметили, что в расписании работы подрядчиков возможны корректировки.

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