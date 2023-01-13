Вермишель и колбаса подешевели в Удмуртии

Как выросли цены в Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Удмуртстат подсчитал, как изменились цены на продукты за первые девять дней нового года.

Так, выросли в цене огурцы (на 20,7%, до 190 руб./кг), репчатый лук (15%), помидоры (12,7%), яблоки (5,1%).

Среди непродовольственных товаров наибольший рост цен замечен на женские прокладки (4,6%), зубные щетки (3,5%), стиральный порошок (2,5%) и две марки бензина. Подорожали АИ-98 (на 0,4 рубля за литр) и дизтопливо (на 0,46 рубля за литр).

В то же время на некоторые позиции цены снизились. Вермишель стала дешевле на 4,2%, колбаса на 4,1% и мясные консервы для детей на 3,7%.

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