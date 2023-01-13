Сотрудники ГИБДД помогли женщине, автомобиль которой заглох на трассе в Удмуртии

Сотрудники ГИБДД не остались равнодушными к проблеме водителя на дороге Фото: Диля Ахмадишина

В Удмуртии сотрудники Госавтоинспекции спасли женщину, которая оказалась в сложной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Лейтенанты полиции Илья Федотов и Гузель Ашрапова патрулировали дороги около деревни Якшур в Завьяловском районе. Тут они заметили «Ладу Весту» с включенной аварийной сигнализацией.

Оказалось, что машина заглохла и не заводится. Женщина за рулем не смогла сама справиться с проблемой. Она провела на морозе более получаса, а температура воздуха в этот день упала ниже -30 градусов.

Сотрудники ГИБДД смогли выяснить, почему двигатель оказался неисправен. Однако починить его было невозможно. Тогда вызвали эвакуатор, а женщине предложили погреться в патрульной машине.

После эвакуации авто водителя отвезли в автомастерской.

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