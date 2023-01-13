Замминистра соцполитики и труда Удмуртии назначили Алексея Чернова

Фото: Ольга Лубнина в телеграме
Алексея Чернова назначили на пост первого заместителя министра социальной политики и труда Удмуртии. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр ведомства Ольга Лубнина.
Ранее Чернов возглавлял комиссию регионального Госсовета по труду, соцполитике и делам ветеранов.
Лубнина поздравила заместителя с назначением и пожелала успехов в Министерстве.
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