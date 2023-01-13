Этот показатель используют для установления размера пособий
Фото: Ульяна Колмогорова
С начала 2023 года в Удмуртии увеличили прожиточный минимум. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики региона.
Теперь прожиточный минимум на душу населения составляет 12 794 руб. (+406 руб.), для трудоспособных граждан – 13 945 руб. (+441 руб.), для детей и пенсионеров эта сумма составит 12 663 руб. и 11 003 руб. соответственно.
Этот показатель используют для оценки нуждаемости при назначении мер соцподдержки и установления размера пособий. Отметим также, что несмотря на увеличение прожиточного минимума в регионе, он все еще меньше среднего по России - 14 375 руб.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Вермишель и колбаса подешевели в Удмуртии
Запись к врачу через Госуслуги временно закрыли в Удмуртии
Гороскоп на день: 13 января у Близнецов произойдет любовная драма, а Козерогов ждут приятные сюрпризы