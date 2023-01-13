Этот показатель используют для установления размера пособий Фото: Ульяна Колмогорова

С начала 2023 года в Удмуртии увеличили прожиточный минимум. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики региона.

Теперь прожиточный минимум на душу населения составляет 12 794 руб. (+406 руб.), для трудоспособных граждан – 13 945 руб. (+441 руб.), для детей и пенсионеров эта сумма составит 12 663 руб. и 11 003 руб. соответственно.

Этот показатель используют для оценки нуждаемости при назначении мер соцподдержки и установления размера пособий. Отметим также, что несмотря на увеличение прожиточного минимума в регионе, он все еще меньше среднего по России - 14 375 руб.

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