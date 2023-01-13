Компания директора «Ижавиа» займется управлением «Удмуртавтодора»

Команда Синельникова будет заниматься «Удмуртавтодором» 3 года Фото: Мария Бакланова

«Удмуртавтодор» было принято отдать его под управление команды директора «Ижавиа» Александра Синельникова. Об этом сообщает «Коммерсантъ–Удмуртия».

Данные о переходе автодорожного предприятия под управление ООО «Пиэмджи» появились в системе «СПАРК-Интерфакс». Однако вопрос о приватизации поставлен весьма четко – о нем не может идти и речи. Бывшие руководители «Удмуртавтодора» не смогли решить проблемы предприятия, поэтому было решено нанять Синельникова в качестве кризисного менеджера. Ближайшие 3 года он и его команда будут контролировать издержки предприятия и пытаться вывести его из финансовой ямы.

«Для этого потребуются все имеющиеся в нашем распоряжении компетенции. Деятельность по содержанию инфраструктуры нам знакома. По сути в дополнение к аэродромной службе появляется еще и крупная автодорожная служба. Управлять «Удмуртавтодором» нам поручили, потому что есть успешный опыт вывода из кризиса регионального авиаперевозчика и управления крупным инфраструктурным объектом»,– сказал Синельников.

Отметим, что «Удмуртавтодор» имеет огромный масштаб влияния на экономику региона. Это не только рабочие места для сотен жителей Удмуртии, но выполнение нацпроектов, связанных с дорогами.

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