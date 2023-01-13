500 семей из Удмуртии переселят из аварийного жилья в 2023 году

Фото: Александр Бречалов ВКонтакте

В этом году в Удмуртии планируют переселить из аварийного жилья 500 семей. Об этом в своих соцсетях сообщил глава региона Александр Бречалов.

На днях в поселке Чепца построили новый трехэтажный дом, в который уже начали заселять 24 семьи из Глазовского района. В Сарапуле также закончили стройку 9-этажного дома для заселения семей из аварийного жилья. Здесь будут жить более 270 человек. Бречалов лично осмотрел объект и остался доволен. Квартиры в доме были спроектированы не только строителями, но и самими жителями.

Отметим, что за последние четыре года по этой программе расселили более 3 100 человек.

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