Британского кота стоимостью 1 миллион рублей продают на сайте объявлений в Ижевске

Вот так выглядит объявление на сайте. Фото: скриншот

В Новогоднюю ночь на популярном сайте с объявлениями появился пост о продаже британского котика за 1 миллион рублей. По словам продавца, владелец кота найдет в этом питомце настоящее спасение.

Такой чудесный кот и правда не оставит никого равнодушным. Фото: объявление

«Просто клевый кот такого нигде не найдете! Лимитированная версия в единственном экземпляре!!! Отличный вариант для семьи с детьми! Кот сам стирает, убирает, водится с детьми сказки перед сном читает!», – написано в описании.

Единственный минус чудо-питомца – это вероятность загула. Поэтому много денег ему давать не стоит, а то пропадет. Хотя в магазин за покупками отправить можно!

На мордочке кота явно читается удивление. Видимо, узнал, что хозяин планирует его продать. Фото: объявление

«Британец» вызвал интерес не только у пользователей сети, но и у журналистов «Комсомолки». Мы попытались связаться с продавцом, но не получили ответа ни через сообщения, ни через телефонные звонки. Видимо он еще раз посмотрел на свое сокровище, перечитал описание в объявлении и решил, что «такая скотина нужна самому!»

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