Увинский роддом в Удмуртии откроется 16 января

На учете в Увинском роддоме стоят 130 женщин Фото: Диля Ахмадишина

16 января откроется роддом в поселке Ува. Об этом в своих соцсетях сообщила вице-премьер правительства Эльвира Пинчук.

«Он закрывался на время проведения противоэпидемических мероприятий, сейчас будет работать как обычно», – пояснила Пинчук.

Но беременных с патологиями все равно будут направлять на роды в Перинатальный центр в Ижевск и в Можгинскую районную больницу.

Отметим, что сейчас на учете в этом роддоме стоят 130 рожениц.

Напомним, что вчера Минздрав объяснил временное закрытие родильного дома нехваткой специалистов.

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