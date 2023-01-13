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НовостиОбщество13 января 2023 8:49

Суд обязал Минздрав Удмуртии обеспечить пациента препаратом стоимостью более 16 млн рублей

Иск подал прокурор
Софья Кель
Лекарства купили и выдали

Лекарства купили и выдали

Фото: Амир Закиров

Минздрав Удмуртии через суд обязали обеспечить пациента необходимыми для его лечениями препаратами. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Житель республики является инвалидом 2 группы. Для поддержания здоровья ему необходимо на постоянной основе принимать редкое лекарство в определенных объеме и дозировке. Стоимость годового курса лечения превышает 16 млн рублей. Пациент имеет право на бесплатное получение медикаментов, но в Министерстве здравоохранения ему отказали.

Прокурор Завьяловского района обратился в суд с исковым заявлением и добился справедливости для инвалида. Сейчас необходимое лекарство уже купили и выдали.

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