Суд обязал Минздрав Удмуртии обеспечить пациента препаратом стоимостью более 16 млн рублей

Лекарства купили и выдали Фото: Амир Закиров

Минздрав Удмуртии через суд обязали обеспечить пациента необходимыми для его лечениями препаратами. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Житель республики является инвалидом 2 группы. Для поддержания здоровья ему необходимо на постоянной основе принимать редкое лекарство в определенных объеме и дозировке. Стоимость годового курса лечения превышает 16 млн рублей. Пациент имеет право на бесплатное получение медикаментов, но в Министерстве здравоохранения ему отказали.

Прокурор Завьяловского района обратился в суд с исковым заявлением и добился справедливости для инвалида. Сейчас необходимое лекарство уже купили и выдали.

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