Суд обязал Минздрав Удмуртии обеспечить пациента препаратом стоимостью более 16 млн рублей

Лекарства купили и выдали
Фото: Амир Закиров
Минздрав Удмуртии через суд обязали обеспечить пациента необходимыми для его лечениями препаратами. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Житель республики является инвалидом 2 группы. Для поддержания здоровья ему необходимо на постоянной основе принимать редкое лекарство в определенных объеме и дозировке. Стоимость годового курса лечения превышает 16 млн рублей. Пациент имеет право на бесплатное получение медикаментов, но в Министерстве здравоохранения ему отказали.
Прокурор Завьяловского района обратился в суд с исковым заявлением и добился справедливости для инвалида. Сейчас необходимое лекарство уже купили и выдали.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Увинский роддом в Удмуртии откроется 16 января
«Пили дерево, а не мужа»: как ижевчанка открыла женскую столярную мастерскую
Британского кота стоимостью 1 миллион рублей продают на сайте объявлений в Ижевске