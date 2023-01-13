С 20 улиц Ижевска вывезут снег 13 и 14 января

Автовладельцев просят убрать авто с перечисленных улиц. Фото: М. Хафизова

13 и 14 января в Ижевске вывезут снег с 20 улиц. Списком поделились в пресс-службе администрации города.

В ночь с 13 на 14 января пройдет большая часть работы. Снег вывезут с участков дорог на ул. 40 лет Победы от ул. Первомайская до ул. Камбарская, ул. Маркина от пер. Железнодорожный до ул. Линейная и ул. Коммунаров от ул. Красногеройская до ул. Советская. Также техника проедется по улицам Магистральная, Щорса, Баранова и Нагорная. Участки на ул. Красногеройская от ул. Удмуртская до ул. Тельмана, ул. Лихвинцева от ул. Удмуртская до ул. Тельмана, ул. Кирова от ул. Коммунаров до ул. Нижняя и ул. Потемкина от ул. 10 лет Октября до пер. Грибоедова тоже вошли в список. Жители домов на улицах Г. Кулаковой, Московская, Ворошилова и Салютовская также смогут оценить работу подрядчиков. Кроме того, снег вывезут с ул. Кирова от ул. М. Горького до ул. Песочная и на улицах О. Кошевого и Т. Барамзиной.

В эту же ночь от снега расчистят две улицы: К. Маркса и Майская. А днем 14 января с Нагорной улицы от ул. Азина до ул. Кирпичная вывезут снег.

Владельцев авто просят не парковаться на указанных участках.

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