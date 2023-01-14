Погода в Ижевске на 14 января: -11 градусов и снег

Фото: Маша Бакланова
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 14 января.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода, временами будет идти снег. На дорогах местами сохраняется гололедица.
Днем температура воздуха составит -9…-11°С.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 765 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий.
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