Погода в Ижевске на 14 января: -11 градусов и снег

Фото: Маша Бакланова

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 14 января.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода, временами будет идти снег. На дорогах местами сохраняется гололедица.

Днем температура воздуха составит -9…-11°С.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 765 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий.

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