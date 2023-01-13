Дело по хлопку газа в доме на улице Воровского в Ижевске прекращено

В конце октября прошлого года здесь произошел хлопок газа Фото: Мария Бакланова

Закончилась проверка по хлопку газа в доме на улице Воровского в Ижевске. Об этом «Комсомолке» сообщил заместитель руководителя Следственного отдела по Первомайскому району города Илья Ратанов.

По словам Ратанова, происшествие случилось из-за неосторожности и халатности владельца квартиры.

«Он самовольно сделал врезку в газовую трубу. Появилась пробоина, и получились такие последствия. Мужчина погиб, дело прекращено», – поделился следователь.

Замруководителя Следственного отдела по Первомайскому району Ижевска Илья Ратанов Фото: Амир Закиров

Напоминаем, ЧП произошло 26 октября 2022 года. Громкий хлопок газа напугал жителей дома по адресу ул. Воровского, 156. Оказалось, что в квартире на 9 этаже произошла утечка газа. Тогда эвакуировали 25 человек, в том числе 8 детей. Пострадал один человек – владелец квартиры. 90% его тела было покрыто ожогами. Впоследствии он скончался в больнице.

Дом обследовали специалисты и пришли к выводу, что жители могут вернуться в свои квартиры. «Комсомолка» побывала на месте происшествия после трагедии и пообщалась с жителями дома.

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