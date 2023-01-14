У жителя Удмуртии обнаружили банки с порохом

Фото: sub-cult.ru
В Удмуртии у жителя Кизнерского района полицейские нашли взрывчатые вещества. Как сообщает пресс-служба УМВД по республике, обыск был проведен в дома 51-летнего мужчины.
Оперативники обнаружили металлические банки с порохом. Выяснилось, что они остались у него после смерти отца.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение взрывчатых веществ».
Мужчина сейчас под подпиской о невыезде.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 8 лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.
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