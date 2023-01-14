80 дорог будет отремонтировано в Удмуртии в 2023 году

Фото: архив КП

В 2023 году в Удмуртии планируют отремонтировать 80 дорожных объектов. На 118,5 км автодорог заменят дорожное покрытие, отсыпят и укрепят обочины, а также приведут в порядок съезды на второстепенные дороги. Как сообщает пресс-служба правительства региона, ремонт начнется с 1 мая. Но если будет ранняя весна и хорошая погода, ремонт объектов стартует уже в апреле.

В этом году отремонтируют дороги в Ижевске, Сарапуле, Воткинске, Можге, а также в 12 районах республики. Кроме того, в планах ремонт 9 участков региональных дорог.

Так, работы пройдут на участке региональной трассы Игра – Селты – Сюмси – граница Кировской области протяженностью почти 8,5 км.

«Ключевыми работами нацпроекта можно назвать также все три реконструкции региональных автодорог. Две из них в этом году мы должны завершить – это работы на дорогах Костино-Камбарка и Якшур-Бодья-Красногорское. Последняя дорога у нас ранее была в гравийном исполнении, сейчас мы ее одеваем в асфальт. И с этого года работы на автодороге Ижевск-Сарапул тоже включаются в нацпроект. В рамках БКД завершим начатые работы на участке в районе деревни Каменное, а также приступим к реконструкции трассы в районе Сарапула», - сообщил Алексей Горбачев, министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.

В Сарапуле отремонтируют участок улицы Раскольникова, протяженностью 2,4 км – от въезда со стороны автодороги Сарапул-Воткинск до центральной площади города. Здесь обновят дорожное полотно, остановки общественного транспорта, и будут частично отремонтированы тротуары.

В Воткинске обновят асфальт на улице 8 марта.

Отметим, все работы будут проведены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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