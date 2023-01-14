Улицу Новоажимова в Ижевске отремонтируют уже весной

Фото: архив КП

В Ижевске отремонтируют улицу Новоажимова. На шестиполосной дороге, которая соединяет центральную часть Ижевска с городком Строителей, высокий трафик движения. Здесь проходит много маршрутов общественного транспорта, расположены социальные учреждения, школы, детские сады, торговые центры и магазины.

Как сообщает пресс-служба правительства Удмуртии, ремонт коснется участка от улицы 12-ая до улицы 8-ая. Здесь заменят 600 метров дорожного полотна.

Кроме этого, в 2023 году заменят асфальт на въезде в Ижевск со стороны Якшур-Бодьи – более 6,6 км дороги от старого поста ДПС до столицы Удмуртии будут полностью обновлены.

Ремонт начнется весной, при хорошей погоде – уже в апреле.

Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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