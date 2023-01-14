Сайт платных парковок протестируют жители Ижевска

Пока знак платной парковки закрыт Фото: Мария Бакланова

В Ижевске начал работать сайт, с помощью которого нужно будет оплачивать платные парковочные места в центре города. Пока он работает в режиме ознакомления.

Напомним, с 1 февраля в столице Удмуртии начнут работать 15 платных парковок на 230 машиномест. Дорожные знаки уже появились на улицах Красногеройской, Пушкинской и Красной.

Зарегистрироваться на сайте и ознакомиться со всеми возможностями личного кабинета можно уже сейчас на сайте парковок.

С 1 февраля стоимость одного часа парковки на одну машину составит 35 рублей. Платить придется в будни с 8 до 20 часов. В остальное время, а также в выходные и праздничные дни парковаться можно будет бесплатно.

Кроме этого, первые 15 минут тоже будут бесплатными. За это время можно будет высадить пассажира, например, или быстро забежать в расположенный рядом магазин. Если машина стоит дольше, нужно платить.

Бесплатная парковка также предусмотрена для автомобилей экстренных служб, людей с ограниченными возможностями здоровья и электромобилей.

Если вы не оплатите за парковочное место, вам начислят штраф 2500 рублей. На парковках есть система фото и видеофиксации, установленная на самих парковках или на специальном автомобиле.

Напомним, более 40 городов России уже внедрили систему платных парковок. В Казани цена составляет от 30 до 70 рублей (чем ближе к центру, тем дороже). Система работает с 2015 года и количество мест на платных муниципальных парковках за эти годы увеличилось более чем в 2 раза.

В Воронеже с 2018 года парковка стоит 40 рублей в час, в Белгороде припарковаться можно за 30 рублей в час, в Екатеринбурге – 30 рублей в час, в Туле за машиноместо с 2015 года нужно заплатить 40 рублей в час.

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