Заведующая детсадом в Удмуртии незаконно начислила зарплату своей дочери

Фото: архив КП

Заведующая одного из детских садов Удмуртии предстанет перед судом за совершение служебного подлога. Об этом сообщает прокуратура республики.

Женщина работала заведующей МБДОУ Бемыжский детский сад в Кизнере. С июля по август 2021 года она вносила ложные данные в табель учета рабочего времени и платила своей дочери за работу в качестве музыкального руководителя, которую она фактически не выполняла.

Полученные деньги, а это более 10 тысяч рублей, заведующая использовала в личных целях.

Ее обвинили по статьям «мошенничество с использованием своего служебного положения» и «служебный подлог». Она возместила ущерб.

Обвинительное заключение по уголовному делу уже завершено. Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

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