Конверты с изображением удмуртского поэта Кузебая Герда появились на почте

Конверт с изображением удмуртского поэта Кузебая Герда

В почтовых отделениях Удмуртии теперь есть конверты, которые выпущены к 125-летию со дня рождения Кузебая Герда – удмуртского поэта, основоположника удмуртской советской детской литературы. Тираж составил 200 тысяч экземпляров.

На конверте можно увидеть портрет Кузебая Герда. Его написал удмуртский художник Денис Никонов.

«Почта России проводит большую работу, чтобы сохранить историческую память и культуру нашего региона. Выпуск юбилейных конвертов к 125-летию Кузебая Герда – это знак уважения и памяти об удмуртском литераторе, который внес неоценимый вклад в развитие удмуртского этноса, культуры, образования и науки», - сообщил региональный управляющий УФПС УР Почты России Сергей Колесов.

Вместе с конвертом вышел специальный почтовый штемпель с надписью «125 лет со дня рождения Кузебая Герда» и портретом поэта.

Поставить оттиск специального штемпеля можно в центральном почтовом отделении Ижевска 426000 по ул. Кирова, 116.

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