Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 января 2023 10:40

«Камаз» и бульдозер столкнулись в Удмуртии

ДТП произошло в пятницу, 13
Инга Коган
Фото: Государственная ротивопожарная служба Удмуртии

Фото: Государственная ротивопожарная служба Удмуртии

В Удмуртии произошла авария с участием «КамАЗа» и бульдозера. Машины столкнулись в пятницу, 13 января, на 12-м км дороги «Нылга-Ижевск», около деревни Рябиновка.

Для ликвидации последствий столкновения были вызваны бойцы отдельного поста села Нылга ПСС-27.

Как сообщила Государственная противопожарная служба Удмуртии, пострадавший водитель грузовика от госпитализации отказался.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Пили дерево, а не мужа»: как ижевчанка открыла женскую столярную мастерскую

Несколько часов на морозе: волонтеры рассказали о поисках 8-летней девочки

Житель Ижевска избивал свою жену и 15-летнюю дочь