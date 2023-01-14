«Камаз» и бульдозер столкнулись в Удмуртии

Фото: Государственная ротивопожарная служба Удмуртии
В Удмуртии произошла авария с участием «КамАЗа» и бульдозера. Машины столкнулись в пятницу, 13 января, на 12-м км дороги «Нылга-Ижевск», около деревни Рябиновка.
Для ликвидации последствий столкновения были вызваны бойцы отдельного поста села Нылга ПСС-27.
Как сообщила Государственная противопожарная служба Удмуртии, пострадавший водитель грузовика от госпитализации отказался.
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