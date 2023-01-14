Любительский турнир по бадминтону впервые пройдет в Ижевске

Фото: Маша Бакланова

В Ижевске пройдет межрегиональный любительский турнир «Бадминтонная лига. Рейтинг ЛАБ. Виктор Опен». Ижевчане сразятся со спортсменами из Татарстана, Уфы, Перми, Екатеринбурга.

Мероприятие такого уровня проходит в Ижевске впервые. Оно помогает развивать любительский бадминтон в широких массах населения.

Кстати, любители игры в бадминтон из Удмуртии хорошо зарекомендовали себя на турнирах в Казани, Уфе, Екатеринбурге, Москве.

По результатам соревнований участникам присвоят Всероссийский рейтинг ассоциации бадминтона России (ЛАБ), который позволит спортсменам принимать участие во всероссийских любительских состязаниях.

Турнир пройдет 28 января в спортивном комплексе «БаскетДом». Поддержать спортсменов можно по адресу: Ижевск, ул. Ухтомского, 29, «БаскетДом».

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