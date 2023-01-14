О полезных пряностях зимой рассказал нутрициолог

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Спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин рассказал RT о пользе пряностей, которые можно и нужно употреблять зимой.

По его словам, в корице есть коричный альдегид – вещество, обладающее антимикробным и противовоспалительным действием.

«В ней присутствуют антиоксиданты, защищающие клетки от преждевременной гибели. Полезна корица и для рациона людей, страдающих диабетом: она придает напиткам и блюдам приятный вкус, но не вызывает повышения сахара в крови. Но достаточно одной чайной ложки корицы в сутки», - подчеркнул специалист.

Кардамон можно добавлять в супы, овощные и мясные блюда. Он содержит насыщенные жирные кислоты, аскорбиновую кислоту, витамин В6, магний, железо, марганец, медь, кальций, фосфор и цинк.

«Пряность помогает нормализовать артериальное давление, благотворно влияет на работу пищеварительной и нервной систем, а также обмен веществ. Но следует помнить, что она может усилить аппетит, а в высоких дозах – спровоцировать приступ боли при язвенной болезни и гастрите, привести к диарее. В день рекомендуется добавлять в напитки и пищу не более 20 цельных зернышек кардамона», - добавил он.

Чай с имбирем согревает и помогает при расстройствах пищеварительной системы. В корне содержатся алкалоид капсаицина, который оказывает местное антисептическое и противовоспалительное действие.

«Антиоксидантное вещество гингерол, отвечающее за жгучий вкус, стимулирует выработку ферментов для расщепления жира, помогает подавить тошноту и усиливает защитные силы организма. Употреблять его нужно в умеренных количествах, чтобы избежать раздражающего эффекта на пищеварительную систему. Объем имбиря в виде порошка не должен превышать одну чайную ложку», - заявил нутрициолог.

По словам врача, специи опасны для тех, кто страдает пищевой аллергией. Реакция проявляется, как правило, уже через 3-5 минут после контакта с пряностью.

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