Погода в Ижевске на день: 15 января ожидается переменная облачность и –11 °С

Время настроиться на доброе утро. Фото: Сергей Березин

Доброе утро, Ижевск! Самое время просыпаться и наслаждаться хорошей погодой.

Утренние прогулки на свежем воздухе могут поднять вам настроение на весь день. Пока вы приводите себя в порядок, рассказываем о погоде на предстоящие сутки.

Сегодня в столице республики, по прогнозам Гидрометцентра Удмуртии, ожидается облачная с прояснениями погода. Днем температура воздуха составит примерно -11…-13 °С.

Ночью столбик термометра опуститься до -14 °С. Ветер юго-западный 3 м/с. На дорогах гололедица.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 64%, магнитное поле спокойное.

Отличного вам дня!

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