Гороскоп на день: 16 января Рыбам стоит взглянуть на мир по новому, а Ракам – решиться сделать шаг в будущее

Будущее нужно строить самостоятельно Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на понедельник.

ОВЕН

Охота за признанием в обществе может оказаться для вас напрасной. Внимание окружающих будет оказывать на вас обратный эффект.

ТЕЛЕЦ

Не стоит раздувать из мухи слона. Проблемы, которые кажутся вам сегодня серьезными, на деле просто вестники скорых перемен в жизни.

БЛИЗНЕЦЫ

Беспокоящая вас ситуация прояснится. Однако это вовсе не означает, что вам удаться достичь задуманного без труда. Приложите усилия если цель того стоит.

РАК

Пора решиться на отчаянные действия. Если вы хотите найти близкого друга, о котором не подозревали. В противном случае у вас есть шанс остаться в одиночестве на долгое время.

ЛЕВ

Не сказать, что понедельник будет для вас удачным. Не стоит рисковать и совершать даже самые выгодные сделки. Сегодня как никогда для вас лучше оставаться в комфортной обстановке.

ДЕВА

Далеко идущие планы лучше отложить на другой день. Сегодня вам будет казаться, что все валится из рук. Стоит собраться и уделить внимание менее значимым делам.

ВЕСЫ

В жизни наступает полоса покоя. Стоит провести этот день вместе с любимыми людьми и поделиться с ними своей безмятежной радостью.

СКОРПИОН

Жизнь преподаст вам ценный урок, который станет основой для вашего великого открытия. Этот день ознаменуется для вас радостным событием, которое не будет омрачено печалью.

СТРЕЛЕЦ

Ради того, чтобы ваша мечта сбылась, придется проявить невиданное терпение. Посеяв сегодня семена, вы сможете по крупицам взрастить то, к чему стремитесь.

КОЗЕРОГ

Для вас еще не настало время показать себя во всей красе. Однако вы можете по-новому раскрыться для окружающих. Идеальный момент, чтобы вручить подарок родному человеку.

ВОДОЛЕЙ

Стоит успокоить разум. Проблемы в семейном быту отойдут на второй план, как только вы сможете наладить диалог с собой.

РЫБЫ

Жизнь для вас вновь начнет набирать обороты. Черную полосу сменит белая и наоборот. Сегодня вы находитесь в неустойчивом положении. Чтобы решить накопившиеся проблемы, смотрите на мир широко раскрытыми глазами. Вы сможете увидеть больше деталей.

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