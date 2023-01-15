Фестиваль ледовых скульптур ангелов и архангелов проходит в Ижевске

Готовые скульптуры можно будет увидеть 19 января. Фото: пресс-служба администрации Ижевска

В преддверии праздника Крещения Господня в столице Удмуртии открылся фестиваль ледяных скульптур ангелов и архангелов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В этом году участие в мероприятии примут более 40 мастеров из 14 регионов, включая: Москву и Московскую область, Пермский край, Санкт-Петербург, Тольятти, Сочи, Белгорода.

В этом году этом году фестиваль начался позже запланированного из-за январских морозов. Планировалось, что скульпторы начнут работу с 8 января. Но из-за погодных условий только к заготовке льда и монтажу ледяных блоков удалось приступить 12 января.

Мастера смогли приступить к работе в эти выходные. Им предстоит создать скульптуру из глыбы льда объемом от 2 до 4 кубометров. А результаты их работы жители и гости Ижевска смогут увидеть 19 января на площадках: у Михаило-Архангельского собора, в Парке современного искусства у родника им. Дмитрия Пригова и у родника Энвиля Касимова, расположенного у дома № 98 по ул. Кирова.

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